PERUGIA: UTILIZZAVANO RICETTARIO DI MEDICO DI FAMIGLIA IN PENSIONE. DECURTATO LO STIPENDIO A DUE DOTTORESSE

Da accertamenti condotti dai Carabinieri del N.A.S. di Perugia sul controllo della spesa pubblica nel settore sanitario, è emerso che diverse prescrizioni mediche provenienti da ricettari in carico a un medico di famiglia in pensione, con convenzione ormai cessata, erano state impropriamente redatte da un medico non convenzionato, collaboratore di due medici di famiglia operanti nel territorio del Distretto Sanitario di Narni - Amelia (TR).

I fatti erano stati segnalati dal NAS di Perugia alla USL ternana che, data la gravità dei fatti, interessava per competenza il Collegio Arbitrale Regionale per i Medici di Medicina Generale, il quale rilevava modalità inappropriate nell’attuazione della convenzione e si esprimeva per il provvedimento di decurtazione, a cura dell’Azienda USL Umbria 2, per la durata di un mese, del 10% delle competenze spettanti alle due dottoresse convenzionate.

L’Azienda sanitaria informerà l’Ordine dei Medici della Provincia di Terni per le proprie valutazioni sull’operato delle due dottoresse, del loro collaboratore e del medico che, al termine della convenzione, non aveva adeguatamente custodito i ricettari a lui affidati e ancora in suo possesso.