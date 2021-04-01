PESCE D’APRILE PALERMO: PRESENTA LA NUOVA MAGLIA CON I COLORI DI CATANIA E JUVENTUS

Questa mattina, il club di viale del Fante ha svelato ufficialmente la terza maglia che dovrebbe essere indossata dalla prima squadra nella stagione 2021-2022.Una maglia che richiama i colori del Cata...

Questa mattina, il club di viale del Fante ha svelato ufficialmente la terza maglia che dovrebbe essere indossata dalla prima squadra nella stagione 2021-2022.

Una maglia che richiama i colori del Catania e della Juventus: strisce rosse e azzurre al centro, altre rosa, nero e bianche ai lati. “Sorpresa! Ecco in anteprima la nuova Kombat Kappa, terza maglia gara del Palermo per la prossima stagione 2021/2022”, ha scritto la società rosanero sui propri social, mostrando la foto della casacca in questione.

In pochi minuti è stato il caos fra le proteste dei tifosi, poi qualcuno ha fatto caso al calendario e ha capito che poteva trattarsi di un pesce d’aprile.

A quel punto è arrivata la risposta ironica del club, è stato l’intervento del difensore del Palermo Andrea Accardi, che ha tranquillizzato tutti su Instagram: “Ragazzi, ma veramente ci avete creduto? Per noi esistono solamente due colori, il rosa e il nero. Forza Palermo!”.

Un modo piuttosto originale per celebrare il “Pesce d’aprile” e la giornata tradizionalmente dedicata agli scherzi.