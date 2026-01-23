Peschereccio affonda nel porto di Catania, armatori denunciano: “Non è una fatalità”

Un peschereccio è colato a picco all’interno del porto di Catania a causa delle avverse condizioni meteo. A rendere noto l’episodio è stata la Federazione Armatori Siciliani, che ha diffuso la testimo...

Un peschereccio è colato a picco all’interno del porto di Catania a causa delle avverse condizioni meteo. A rendere noto l’episodio è stata la Federazione Armatori Siciliani, che ha diffuso la testimonianza del proprietario dell’imbarcazione, un giovane pescatore appartenente a una famiglia che da generazioni trae sostentamento dal mare.

Per l’armatore, la barca rappresentava molto più di un semplice strumento di lavoro: era il fulcro dell’economia familiare, il mezzo attraverso cui garantire la sopravvivenza propria e dei suoi cari. Una perdita che assume quindi un valore non solo economico, ma anche umano e simbolico.

Sull’accaduto è intervenuto anche il presidente della Federazione Armatori Siciliani, Fabio Micalizi, che ha puntato il dito contro le condizioni strutturali del porto. Da tempo, sottolinea, vengono segnalate gravi criticità legate alla sicurezza, alla scarsa manutenzione di fondali e banchine e ai rischi concreti per le imbarcazioni e per chi lavora ogni giorno in mare.

Secondo la Federazione, le segnalazioni inviate negli anni alle istituzioni, tra protocolli ufficiali e comunicazioni formali, non hanno prodotto interventi risolutivi. Ancora una volta, si interviene solo dopo che il danno è ormai avvenuto.

L’organizzazione degli armatori ha annunciato l’intenzione di rivolgersi al prefetto e di presentare una formale richiesta di risarcimento per i danni subiti dall’armatore e dalla sua famiglia. Nella nota diffusa si pone un interrogativo diretto e senza mezzi termini: chi dovrà rispondere di un’imbarcazione affondata all’interno di un porto, luogo che dovrebbe garantire protezione e sicurezza?

Per la Federazione Armatori Siciliani, quanto accaduto non può essere liquidato come una semplice fatalità. L’affondamento del peschereccio rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme su una situazione che, senza interventi concreti e tempestivi, rischia di ripetersi.