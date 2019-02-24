95047

PESCI FINISCONO SULLA STRADA A MALTA PER LA FORTE MAREGGIATA

A cura di Redazione Redazione
24 febbraio 2019 15:58
Incredibile mareggiata a Malta.

Le onde si infrangono con violenza sul bordo stradale e centinaia di pesci sono sbalzati sulla carreggiata.

Nonostante il forte vento, con raffiche che superano gli 80 km/h, le persone si stanno fermando per raccogliere i pesci finiti sulla strada.

