Pessime condizioni igienico-sanitarie: salta la consegna dei lavori ai Falconieri

Il plesso è in condizioni pessime: ci si è "dimenticati" di far ripulire la scuola assediata da vandali e utilizzata come rifugio

95047.it La consegna dei locali, ormai disastrati, della scuola (abbandonata) dei Falconieri sarebbe dovuta avvenire ieri mattina. Così come era stato concordato da tempo. Ma l'amara sorpresa era dietro l'angolo. La ditta esecutrice dei lavori non ha, alla fine, preso consegna dei locali perché in uno stato a dir poco pietoso: nei mesi scorsi lì vi hanno alloggiato diversi extracomunitari e nel corso degli anni i vandali hanno devastato tutto quanto c'era da potere distruggere. Il risultato è stato che l'impresa che avrebbe dovuto recuperare quelli locali non ha potuto di prendere possesso della struttura per effettuare i lavori poiché si trovavano in una condizione igienico-sanitaria a dir poco pesante. Una umiliazione subita anche dalla dirigente scolastica, Maria Nunzia Mazzarino che per quella scuola ha sacrificato se stessa ed è stata capace di far arrivare i soldi per la ristrutturazione del plesso: 350 mila euro. Intanto ieri, con tutta quella sporcizia, i lavori non si sono potuti consegnare.