PESTAGGI NELLE DISCOTECHE A CATANIA: ARRESTATI 6 GIOVANI PER AGGRESSIONI A COETANEI NEI LOCALI DELLA MOVIDA ETNEA
Sei giovani accusati di fare parte di una baby-gang dedita a violente aggressioni all'interno di discoteche a Catania sono stati arrestati dalla Polizia.
Indagini della Squadra mobile della Questura, coordinate dalla Procura, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei pestaggi, effettuati ai danni di vittime prese di mira per futili motivi e senza un'apparente ragione, in occasione di serate della movida nel capoluogo etneo.
Nell'ambito delle stese indagini sono stati notificati ai destinatari della misura altrettanti Daspo Willy emessi dal questore di Catania.
Gli ulteriori dettagli dell'operazione, denominata 'Disco-gang', saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 11 nella sala riunioni della Questura di Catania da funzionari della Squadra mobile e della divisione Polizia anticrimine