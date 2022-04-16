PETROLIERA AFFONDA AL LARGO DELLA TUNISIA: “SI RISCHIA IL DISASTRO AMBIENTALE”

Una petroliera con a bordo 750 tonnellate di carburante è affondata al largo della Tunisia. Lo hanno riferito le autorità tunisine, annunciando che stanno lavorando per evitare “un disastro ambientale...

Una petroliera con a bordo 750 tonnellate di carburante è affondata al largo della Tunisia. Lo hanno riferito le autorità tunisine, annunciando che stanno lavorando per evitare “un disastro ambientale nella regione”.

La nave mercantile Xelo, in viaggio dall’Egitto a Malta, venerdì sera aveva chiesto di entrare in acque tunisine dopo essere rimasta bloccata a causa delle cattive condizioni meteorologiche. La nave, battente bandiera della Guinea Equatoriale, aveva cominciato a imbarcare acqua a circa sette chilometri dalla costa del Golfo di Gabès. Quando l’acqua è arrivata a un’altezza di due metri, allagando la sala macchine, i sette membri dell’equipaggio hanno dovuto abbandonare la nave.

Il tribunale locale, che ha confermato l’affondamento dell’imbarcazione, ha dichiarato che al momento non risultano fuoriuscite di carburante.