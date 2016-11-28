Pezzi di vetro nello stracchino Granarolo: ritirato da Auchan e Simply
A cura di Redazione
28 novembre 2016 15:33
Presenza di pezzi di vetro nello stracchino cremoso Granarolo.
Per questo Auchan e Simply hanno richiamato le confezioni da 170 grammi che fanno parte del lotto numero Z6326Y e con scadenza minima dell’11 dicembre 2016 prodotto da Granarolo spa Via Cadriano 27/2 40127 Bologna.
Le catene della grande distribuzione, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti” raccomandano quindi ai clienti di non consumare il prodotto e di riportare al punto vendita per il cambio o il rimborso.