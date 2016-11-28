Pezzi di vetro nello stracchino Granarolo: ritirato da Auchan e Simply

Presenza di pezzi di vetro nello stracchino cremoso Granarolo.Per questo Auchan e Simply hanno richiamato le confezioni da 170 grammi che fanno parte del lotto numero Z6326Y e con scadenza minima dell...

A cura di Redazione 28 novembre 2016 15:33

Condividi