PFIZER RICHIAMA VOLONTARIAMENTE NOTO ANSIOLITICO SU TUTTO IL CANALE DISTRIBUTIVO. I DETTAGLI ALL'INTERNO

Un noto ansiolitico Pfizer è stato ritirato dal mercato. In particolar modo l’Aifa – Agenzia italiana del farmaco – a tutela della salute pubblica, ha comunicato il ritiro volontario, da parte della ditta Pfizer S.r.l. di un noto ansiolitico.

Nel dettaglio si tratta del PRAZENE 10 mg compresse – 30 compresse – AIC 023762026.

Lotti ritirati:

DM3028 scad. 01/2023;

DT1032 scad. 02/2023;

DX7494 scad. 02/2023;

DY7157 scad. 02/2023;

EH8400 scad. 07/2023;

EN6755 scad. 07/2023;

FF8036 scad. 11/2023;

FR5369 scad. 02/2024.

Il ritiro riguarda anche il PRAZENE 20 mg compresse – 20 compresse – AIC 023762038.

Lotti ritirati:

EH5015 scad., 10/2022;

DP4334 scad. 02/2023;

DT3237 scad. 02/2023;

EN6759 scad. 07/2023;

FA3823 scad. 07/2023;

FF1865 scad. 02/2024;

FL4571 scad. 02/2024.

Il provvedimento si è reso necessario, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, per ragioni legate ad alcuni risultati fuori specifica sul test di dissoluzione delle compresse. Nell’invitare a sospendere immediatamente la dispensazione dei suddetti lotti, la Pfizer S.r.l. evidenzia che, quanto al momento eventualmente giacente presso le farmacie, dovrà essere immagazzinato in area sicura e quindi predisposto per il ritiro.

Prazene è un farmaco indicato nella terapia di ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. La ditta Pfizer S.r.l. con sede in Italia a Roma alla via Valbondione, 113, ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.