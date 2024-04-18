PIACENZA. FOTO DELL'ORRORE, SI SCATTA UN SELFIE DAVANTI A UN INCIDENTE MORTALE

È diventata virale l'immagine che un giornalista del quotidiano "ilPiacenza.it", Stefano Pancini, ha scattato giovedì sulla scena di un grave incidente stradale avvenuto nella città emiliana e che è p...

È diventata virale l'immagine che un giornalista del quotidiano "ilPiacenza.it", Stefano Pancini, ha scattato giovedì sulla scena di un grave incidente stradale avvenuto nella città emiliana e che è poi costato la vita a una donna coinvolta.

Nella foto, infatti, si vede un passante, un ragazzo giovane, che si scatta un selfie con lo sfondo di una persona ferita gravemente a terra e i soccorritori che cercano di aiutarla.

Il giovane autore dello scatto si è poi allontanato prima che gli agenti potessero anche solo fermarlo per identificarlo.

Le reazioni sui social La foto sta facendo il giro del Web e provocando reazioni di segno e indignazione. Ecco alcuni commenti apparsi sui social: "Non è possibile", "Che pena", "Il disagio", "Hanno perso il lume della ragione", "Vergognoso", "Ormai siamo alla frutta", "Immorale".