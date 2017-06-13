PIACENZA: PROMETTE DI ABOLIRE LA MORTE E VIAGRA GRATIS

A Piacenza ci sarà un consigliere comunale davvero particolare. E’ Stefano Torre, leader della lista TorreSindaco.52 anni, web designer con una laurea in ingegneria e un lontano passato da politico de...

52 anni, web designer con una laurea in ingegneria e un lontano passato da politico della Lega Nord, Torre si è fatto conoscere a Piacenza e in tutta Italia per alcune promesse assurde.

La più originale è probabilmente la realizzazione di un vulcano "trivellando il suolo fino alla crosta terrestre", utilizzandolo sia per bruciare i rifiuti che per organizzare escursioni e gite. Sul vulcano, di cui bisognerà "gestire l'eruzione", si potrà sciare e diventerà "un'attrattiva turistica visibile da Lodi, Cremona e Parma".

E non è finita qui. Oltre al sogno di "alzare un muro per dividere Piacenza dalle città confinanti", durante la campagna elettorale ha garantito che avrebbe dichiarato "guerra a Parma utilizzando i missili balistici del mio amico Putin", coniare una nuova moneta, portare la Tour Eiffel in città e acquistare Cristiano Ronaldo per il Piacenza Calcio.

Niente in confronto alla "balla" più forte di tutte: l'abolizione della morte, facendo diventare "dei Matusalemme" gli abitanti della città e garantendo loro un divertimento duraturo mediante la "distribuzione gratuita di viagra per tutti i piacentini over 55".

Dotato di un'ottima proprietà di linguaggio, nei suoi interventi ha sempre descritto le sue assurde proposte con approccio estremamente serio. Chiaro l'intento di prendere in giro la politica tradizionale, incapace per lui di mantenere le promesse più banali.

Di qui le sue continue provocazioni, mirate a smitizzare la politica e sbeffeggiare i candidati seri (o presunti tali). Un piano che ha dato i suoi frutti dato che Torre,ne ha convinti 1.801 accaparrandosi un 4,28 % che farebbe gola a tanti partitini.

E Stefano Torre ha vinto anche una cena che sarà pagata dai conduttori de La Zanzara. I conduttori del popolare programma radiofonico David Parenzo e Beppe Cruciani avevano scommesso con lui: se avesse preso più di 500 voti, gli avrebbero offerto una costosa cena in un ristorante di Milano.

