PIANO BATTAGLIA E ETNA: LAVORO INTENSO PER IL SOCCORSO ALPINO NEL PRIMO FINE SETTIMANA DI NEVE

Il primo fine settimana di grande lavoro per le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Servizio Regionale Sicilia si è svolto tra le montagne delle Madonie e l'Etna, co...

Il primo fine settimana di grande lavoro per le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Servizio Regionale Sicilia si è svolto tra le montagne delle Madonie e l'Etna, con interventi urgenti e impegnativi dovuti alle abbondanti nevicate delle scorse settimane.

A Piano Battaglia, nel cuore delle Madonie, si è registrato il tutto esaurito grazie alle abbondanti nevicate e all’apertura degli impianti sciistici. In questo scenario invernale, le squadre del Soccorso Alpino sono intervenute ben 5 volte durante il fine settimana, in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città Metropolitana di Palermo. Questo accordo garantisce assistenza e soccorso nel comprensorio durante i weekend del periodo innevato, con il supporto della guardia medica dell'Asp di Palermo e del 118. Gli interventi sono stati mirati a garantire la sicurezza degli amanti dello sci e delle attività invernali, che, con l'afflusso di turisti e sportivi, hanno affollato la zona.

Etna: gli incidenti causati dalle "padelle"

Nel weekend, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha dovuto affrontare anche situazioni di emergenza sul versante sud dell’Etna, nella zona dei Crateri Silvestri superiori. Qui, sono stati effettuati tre interventi di soccorso a causa di incidenti provocati dall’uso delle famose "padelle" in plastica, che molti turisti utilizzano per scivolare sulla neve. Questi incidenti hanno riguardato soprattutto giovani e turisti che, purtroppo, non sono riusciti a evitare infortuni.

Un ragazzo di Mascalucia ha subito una lussazione della spalla, mentre un turista americano ha riportato un trauma alla schiena. La giornata di domenica ha visto anche il soccorso di una bambina di soli 7 anni, che ha subito un trauma alla schiena scivolando sulla neve con la stessa "padella". Tutte le persone soccorse sono state prontamente immobilizzate e trasportate a valle, dove l'ambulanza del 118 era pronta ad assisterle e a trasferirle presso le strutture sanitarie per un trattamento adeguato.

Questo intenso fine settimana di lavoro per le squadre del CNSAS sottolinea l'importanza della sicurezza nelle zone montane durante la stagione invernale. Nonostante il fascino delle attività sulla neve, è fondamentale che gli appassionati della montagna rispettino le norme di sicurezza, evitando comportamenti rischiosi come l'uso delle "padelle" senza le dovute precauzioni.

Le squadre del CNSAS, sempre pronte e professionali, si confermano come un punto di riferimento imprescindibile per la sicurezza degli amanti della montagna e per chiunque si avventuri in queste meravigliose ma impegnative aree naturali.