PIANO PROVENZANA: SALVATE DAI VIGILI DEL FUOCO, TRE PERSONE DISPERSE SULL’ETNA
Poco dopo le 15,00 di oggi, tre persone tra 25 e 40 anni hanno contattato la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Catania per chiedere aiuto perché si trovavano in difficoltà nella zona di Piano Provenzana.
Erano disorientati e non riuscivano più a ritrovare la strada del ritorno.
Mentre la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Linguaglossa veniva inviata sui luoghi, gli operatori TAS (Topografia Applicata al Soccorso) dei Vigili del Fuoco, procedevano alla loro geolocalizzazione attraverso la rilevazione della posizione dei loro telefonini.
Alle 17,15, dopo circa due ore, la squadra dei Vigili del Fuoco di Linguaglossa è entrata in contatto visivo con il gruppo di persone, che si trovavano all’interno di una boscaglia, traendole in salvo e riportandole in una condizione di sicurezza per poterle successivamente affidare alle eventuali cure del personale sanitario.