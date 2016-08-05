"Il Piano rifiuti è un altro passo verso la normalizzazione"

L'intervento dell'assessore Turi Milicia

95047.it Riceviamo e pubblichiamo:

"Egregio Direttore,

il lavoro svolto nei mesi scorsi, con la partecipazione di associazioni e cittadini che hanno portato il loro importante e qualificato contributo, ha consentito l’approvazione del Piano di Intervento sui rifiuti che costituisce un altro importante passo verso la normalizzazione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella nostra città.

Il piano approvato dal Consiglio Comunale dovrà ora essere sottoposto all’approvazione dei competenti Organi Regionali.

Il nuovo sistema prevede una tariffazione puntuale che consentirà di ottenere sgravi maggiori sulla bolletta ai cittadini che differenzieranno i rifiuti; il sistema generale sarà orientato alla riduzione totale del rifiuto; la ditta che andrà a gestire il servizio dovrà avere una dotazione strumentale che consenta una maggiore efficienza del servizio.

Il nuovo sistema di raccolta, che verrà svolto con i sacchetti e contenitori dotati di trasponder, consentirà una mappatura del territorio e degli utenti e ridurrà il fenomeno delle micro discariche.Il nuovo sistema non prevede costi superiori anzi proprio il contrario. Già all’avvio del servizio si prevede un costo inferiore rispetto all’attuale del 5,5%.

A ciò si aggiunga che il nuovo servizio prevede il raggiungimento di una percentuale del 70% di raccolta differenziata già dopo il primo anno con evidente risparmio di spesa.

Le critiche rivolte al lavoro svolto fino ad oggi dall’amministrazione sono più strumentali che concrete. Alle questioni sollevate ed affrontate dalle associazioni, che hanno incontrato i progettisti e l’Amministrazione, si è cercato di dare compiuta risposta per giungere ad un atto che fosse il più possibile condiviso dai cittadini e rispondente alle esigenze della Città.

Purtroppo, come sempre, nella nostra Città non mancano i profeti di sventura che pur di ottenere visibilità sono pronti a scommettere sulla umiliazione della nostra Comunità.

Noi andiamo avanti con umiltà nel nostro lavoro sicuri del fatto che il contributo dei cittadini consentirà il maggiore efficientamento del sistema e l’ulteriore abbassamento dei costi".