Piano straordinario anti-morbillo: più controlli e vaccini gratuiti

A tutti coloro che entreranno in contatto con un caso di morbillo sarà offerta tempestivamente, in forma gratuita, la vaccinazione contro il virus, ma anche contro altre pericolose infezioni esantematiche come rosolia, parotite e varicella.

La possibilità di assumere il vaccino in forma gratuita sarà estesa a tutta la popolazione regionale, nel caso di donne in gravidanza o di gravidanza programmata, la vaccinazione è richiesta e sarà offerta sempre senza alcun costo.

Sono alcune delle misure del piano straordinario anti-morbillo, adottate dall’assessore alla Salute della Regione Sicilia, Ruggero Razza, con una direttiva trasmessa ai dirigenti generali delle Asp siciliane che dovranno in tempi brevissimi, entro 5 giorni, recepirle con un piano attuativo.

Il provvedimento, si legge in una nota, arriva in seguito ad una riunione del tavolo tecnico multidisciplinare, lo scorso 10 aprile, con i direttori dei servizi di prevenzione delle Asp siciliane, la dirigente generale del Dasoe Maria Letizia Diliberti, il responsabile per il Biocontenimento e la sicurezza Sergio Pintaudi, il responsabile regionale della Prevenzione Mario Palermo.

Novità, prosegue la nota dell’Assessorato, investono anche il ruolo dei medici e del personale sanitario. “Il piano – si legge nella nota – stabilisce per loro l’obbligo, in caso di sospetto di malattia infettiva, di segnalare tempestivamente il caso: questa procedura servirà a far scattare immediatamente l’indagine epidemiologica e diventerà indispensabile per tentare di bloccare o attenuare gli effetti della malattia entro le 72 ore dal contagio, nella maggior parte possibile dei casi.

I medici dovranno inoltre valutare, caso per caso, l’opportunità di somministrare il primo vaccino al neonato anticipatamente, già a partire dal sesto-nono mese di età.

Ai bambini esposti e ai loro fratellini già vaccinati con la prima dose, potrà essere applicata la seconda dose, anche se in età inferiore a quella prevista dal calendario vaccinale“.

“Si tratta di importanti misure che riteniamo efficaci per fronteggiare al meglio quella che abbiamo già definito la coda di un’epidemia, iniziata l’anno scorso, ma che ha avuto purtroppo tragici effetti nella nostra isola – spiega l’assessore Razza – si tratta di una vera e propria terapia d’urto per debellare in Sicilia il pericolo di contagio. Per ottenere un risultato ottimale – osserva l’Assessore – sarà importante la collaborazione dei cittadini ai quali chiedo di non trascurare l’opportunità di vaccinarsi, da oggi in molti casi gratuitamente e con una maggiore disponibilità di personale nei centri vaccinali che incrementeranno i loro orari di apertura.

Un’altra importante novità prevista dal piano straordinario infatti è l’aumento delle figure professionali da coinvolgere presso i centri di vaccinazione aziendali. Si tratta di personale medico, assistenti sanitari o infermieri in regime di plus orario o assegnato alla continuità assistenziale.

“In caso tale personale non risulti sufficiente – informa la nota dell’Assessorato – si farà ricorso ai medici specializzandi in Igiene e Pediatria e ai medici di medicina generale che frequentano i corsi di formazione (CFSMG). Prevista la verifica dell’avvenuta vaccinazione di tutto il personale sanitario e del personale delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale.

Infine, per tutti i soggetti sottoposti a vincolo di vaccinazione, in caso di rifiuto, sara’ indispensabile firmare una certificazione che dichiara il dissenso informato“, conclude la nota.