Piano Tavola, 18enne denunciato: trovate dosi di marijuana e contanti nello scooter

Nell’ambito dei costanti servizi di prevenzione e controllo del territorio, secondo le direttive del comando provinciale dei Carabinieri di Catania, finalizzati a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti e ogni forma di illegalità nei centri della provincia, i militari della stazione di Belpasso hanno denunciato un 18enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza, valida ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, una pattuglia della stazione che stava monitorando il quartiere di Piano Tavola, ha scorto due giovani fermi nei pressi di uno scooter parcheggiato in piazza Boris Giuliano e, nell’avvicinarsi ai due per sottoporli a un controllo, ha sentito l’inconfondibile odore della marijuana.

Uno dei due giovani, alla vista dell’auto militare, ha tentato di disfarsi di qualcosa, lanciandola poco lontano, ma quel gesto non è sfuggito ai Carabinieri che, pertanto, sono subito intervenuti. Identificati per un 18enne e un 22enne, entrambi residenti a Belpasso, i Carabinieri li hanno perquisiti e hanno immediatamente recuperato ciò che il più piccolo dei due aveva buttato in strada: 6 bustine contenenti altrettante dosi di marijuana per un peso di oltre 15 grammi.

Nel corso delle verifiche, i militari dell’Arma hanno perquisito anche lo scooter adoperato dai due, trovando, nel vano sottosella, altre due dosi e 190 euro in banconote di piccolo taglio, molto probabilmente provento dell’attività di spaccio.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, la droga e il denaro sono stati sequestrati e il 18enne è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria.