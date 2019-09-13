PIANO TAVOLA: ANZIANO NON RISPONDE AI FAMIGLIARI, INTERVENTO DEI VVFF
Intervento dei Vigili del Fuoco e del 118 a Piano Tavola, per un anziano che non rispondeva ai famigliari.
Preoccupazione questa sera intorno le ore 18.30 per un anziano di 74 anni che non rispondeva ai famigliari, che hanno dato l’allarme.
E successo a Piano Tavola, sulla nazionale sp 229
Immediatamente intervenuto, sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Catania che sono riusciti in breve tempo ad aprire lad entrare nell’appartamento per permettere il successivo intervento degli operatori del 118, che hanno trasportato l'anziano in ospedale Garibaldi di Catania per gli accertamenti del caso