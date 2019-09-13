95047

PIANO TAVOLA: ANZIANO NON RISPONDE AI FAMIGLIARI, INTERVENTO DEI VVFF

A cura di Redazione Redazione
13 settembre 2019 19:42
Intervento dei Vigili del Fuoco e del 118 a Piano Tavola, per un anziano che non rispondeva ai famigliari.

Preoccupazione questa sera intorno le ore 18.30 per un anziano di 74 anni che non rispondeva ai famigliari, che hanno dato l’allarme.

E successo a Piano Tavola, sulla nazionale sp 229

Immediatamente intervenuto, sul posto i​ vigili del fuoco del Distaccamento di Catania​ che sono riusciti in breve tempo ad aprire lad entrare nell’appartamento per permettere il successivo intervento degli operatori del​ 118, che hanno trasportato l'anziano in ospedale Garibaldi di Catania per gli accertamenti del caso

