PIANO TAVOLA: L'AUTO PRENDE FUOCO MENTRE È IN MARCIA, PAURA PER IL CONDUCENTE

Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, sono intervenuti ieri sera intorno alle ore 22.00 in via Corsica a Valcorrrente, nei pressi del centro commerciale in territorio di Piano Tavola per l'incendio di un'autovettura.

L'incendio ha avuto inizio mentre il veicolo, un Alfa Romeo GT era in marcia e il conducente ha quindi fermato immediatamente il veicolo.

La squadra dei pompieri sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo coinvolto e per fortuna il conducente del mezzo ne è uscito illeso