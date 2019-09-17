PIANO TAVOLA: PRINCIPIO DI INCENDIO SU AUTO,TEMPESTIVO INTERVENTO DEI POMPIERI EVITA IL PEGGIO

Principio di incendio su un auto. Intervento tempestivo ha evitato, nella mattinata di oggi, intorno alle ore 11, che l’ennesimo incendio per autocombustione si trasformasse in un imponente rogo nel c...

Principio di incendio su un auto. Intervento tempestivo ha evitato, nella mattinata di oggi, intorno alle ore 11, che l’ennesimo incendio per autocombustione si trasformasse in un imponente rogo nel centro abitato di Piano Tavola nella centralissima via Pier Santi Mattarella.

Quando dal vano motore di una Ford si è sprigionato un denso fumo. Il proprietario non ha esitato a contattare gli uomini del 115 che giunti sul posto nel giro di pochi secondi hanno sedato il principio di incendio.

Qualche minuto in più di ritardo e, come è successo in altre occasioni, l’auto si sarebbe trasformata in una palla di fuoco con conseguenze più disastrose e pericolose anche per la salute pubblica.