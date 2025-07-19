PIANO TAVOLA, SCONTRO FRONTALE QUESTA MATTINA IN VIA PIRANDELLO: PAURA MA NESSUN GRAVE FERITO

PIANO TAVOLA (CT), 19 luglio 2025 – Un violento incidente stradale si è verificato intorno alle ore 9 di questa mattina in via Luigi Pirandello, nella frazione di Piano Tavola, nel territorio comunale...

Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente in un tratto particolarmente stretto della strada.

Secondo le prime ipotesi, una delle due auto potrebbe aver imboccato la via in senso vietato, circostanza che le autorità hanno avviato a verifica.

Sul posto erano intervenute tempestivamente due ambulanze del 118 per prestare le prime cure ai feriti, mentre i vigili del fuoco si erano occupati delle operazioni di soccorso e della messa in sicurezza dell’area.

Due le persone rimaste coinvolte nello scontro: fortunatamente, stando alle prime informazioni, nessuna di loro aveva riportato gravi conseguenze.

Entrambe erano state comunque trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti.

A causa dell’impatto e della presenza dei mezzi di soccorso, il tratto stradale era stato chiuso in entrambi i sensi di marcia, provocando disagi alla viabilità locale.