Piano Tavola, trasportava 1.000 kg di esplosivi senza autorizzazione: nei guai un 57enne

Prosegue l’impegno della Polizia di Stato nel garantire il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza.

Proprio in tale ambito si collocano i controlli effettuati, nei giorni scorsi, dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, a seguito dei quali un 57enne, siracusano, è stato denunciato per trasporto di materiale esplodente pericoloso senza autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza e utilizzando un veicolo non idoneo, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento si inserisce nell’ambito di uno specifico piano finalizzato a rafforzare, in vista delle festività di fine anno, in tutto il territorio provinciale, i controlli volti a sottrarre al mercato illecito fuochi d’artificio e materiale espolodente pericoloso per l’incolumità dei cittadini.

Nello specifico, durante un mirato controllo effettuato nel territorio di Piano Tavola, gli agenti della Squadra Amministrativa hanno fermato un veicolo sospetto, condotto proprio dal 57enne.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire circa 1000 chilogrammi di fuochi d’artificio che, viaggiando senza documenti attestanti la tracciabilità, sono da considerare, oltre che pericolosi, anche illegali.

Dal controllo effettuato dai poliziotti è emerso che il trasporto, in violazione delle norme di sicurezza, per le modalità e l’ingente quantità, costituiva un serio pericolo per l’incolumità delle persone. Un carico potenzialmente pericoloso per l’incolumità pubblica e, verosimilmente, destinato al mercato illegale che è stato sottoposto a sequestro.

Atteso che il 57enne non ha saputo fornire valide giustificazioni in merito alla provenienza di quanto trasportato, gli agenti lo hanno denunciato anche per ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fini a condanna definitiva.

Un intervento che si inserisce nel quadro del più ampio dispositivo di controllo del territorio e che testimonia l’impegno costante della Polizia di Stato nel prevenire eventi pericolosi per l’incolumità delle persone e reprimere con un fenomeno che, ogni anno, mette a repentaglio vite umane e la sicurezza pubblica.

La Polizia di Stato ricorda che, in caso di acquisto di prodotti pirotecnici, consentito solo a chi ha raggiunto la maggiore età, bisogna rivolgersi solo ed esclusivamente a rivenditori autorizzati, senza mai affidarsi a chi è sprovvisto di licenza.