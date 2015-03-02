Picchia la madre che gli nega soldi, arrestato 26enne

E' accaduto a Belpasso: ad intervenire, i carabinieri

95047.it Picchia la madre e le sfascia parte dei mobili di casa per rappresaglia nei confronti della donna che si rifiuta di dargli soldi. Protagonista dell'aggressione un 26enne di Belpasso che è stato arrestato da carabinieri. Era stata la vittima, un vedova di 48 anni, a chiamare disperata il 112. Militari dell'Arma, anche alla luce di testimonianze di altri familiari, hanno trattenuto in camera di sicurezza il 26enne, in attesa del giudizio per direttissima.