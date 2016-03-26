Piccoli campioni crescono: all’Atletico Paternò il Torneo Internazionale di Agropoli

I “pulcini” paternesi si sono imposti nella finale di oggi per 4-0

95047.it I “pulcini” dell'Atletico Paternò hanno vinto, quest’oggi, il “Torneo Internazionale di calcio giovanile città di Agropoli” (siamo in provincia di Salerno). I ragazzi del presidente Santo Cantone hanno battuto nella finalissima una formazione di Reggio Calabria. Risultato senza appello: 4-0 per i piccoli campioni paternesi. In panchina per l’Atletico, gli allenatori Enzo Fallica e Arturo Morabito.

Ma ecco di seguito, la rosa dei piccoli campioni paternesi:

Portiere: Salvatore Raboazzo

Difensori: Matteo Patanè, Andrea Costa, Antonio Ciaramella, Giuseppe Fallica e Giuseppe Maurici

Centrocampisti: Dario Signorello e Fabrizio Buttò

Attaccanti: Giuseppe Ventura e Gabriele Librizzi

