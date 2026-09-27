Piedimonte Etneo, banconote false da 50 euro: denunciati quattro giovani

L’allarme è partito da un panificio. I Carabinieri hanno rintracciato i quattro su una berlina e sequestrato altre tre banconote ritenute contraffatte.

I Carabinieri della Stazione di Piedimonte Etneo, al termine di un’attività investigativa avviata dopo una segnalazione ricevuta durante un servizio di pattuglia, hanno denunciato in stato di libertà quattro giovani di 22, 28, 21 e 19 anni per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

In particolare, una pattuglia impegnata nel controllo del territorio è stata allertata dal personale di un panificio del paese che aveva venduto alcuni prodotti a quattro giovani, ricevendo come pagamento banconote da 50 euro ritenute false.

Ricevuta la segnalazione, i militari si sono immediatamente attivati per individuare i soggetti e, attraverso le informazioni acquisite e una serrata ricerca sul territorio, sono riusciti a intercettare l’autovettura a bordo della quale si trovavano i quattro, una costosa berlina.

Il veicolo è stato individuato nei pressi di un centro scommesse del luogo. I Carabinieri hanno quindi proceduto al controllo dei quattro occupanti, sottoponendoli a perquisizione.

La verifica ha consentito di trovare altre tre banconote da 50 euro, ritenute palesemente contraffatte.

Il denaro è stato immediatamente sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli ulteriori accertamenti.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i quattro giovani sono stati denunciati, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.