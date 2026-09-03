Piedimonte Etneo, controlli in una macelleria: 15mila euro di sanzioni e sequestro di prodotti senza tracciabilità

Rientra nelle attività di controllo nel settore igienico-sanitario l’accesso ispettivo effettuato presso una macelleria della zona dai Carabinieri della locale Stazione, unitamente ai colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Catania.

Al termine delle verifiche, gli operanti hanno elevato sanzioni amministrative nei confronti del titolare, un 50enne del posto, per un totale di 15.000 euro. All’uomo è stata contestata la mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo HACCP.

L’HACCP è un documento obbligatorio che ogni operatore del settore alimentare deve redigere e mantenere costantemente aggiornato per individuare, prevenire e gestire i rischi legati alla preparazione e somministrazione di alimenti. L’aggiornamento periodico del manuale rappresenta, infatti, uno strumento essenziale per garantire standard adeguati di sicurezza e per adattare le procedure interne a eventuali modifiche organizzative o normative.

I militari dell’Arma hanno altresì accertato la mancata tracciabilità dei prodotti caseari e delle uova trovati all’interno dell’attività commerciale. La tracciabilità degli alimenti rappresenta, infatti, un importante strumento di tutela del consumatore, in quanto consente di ricostruire l’intera filiera produttiva e distributiva di un prodotto, individuandone con certezza l’origine e garantendo la possibilità di intervenire rapidamente qualora emergano rischi per la salute pubblica.

Tutti i prodotti di provenienza incerta sono stati sottoposti a sequestro.