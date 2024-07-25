PIEDIMONTE ETNEO. LAVORATORI IN NERO, DENUNCIATA LA TITOLARE DI UN LOCALE

Proseguono senza sosta le attività di controllo straordinario del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale e del Nucleo per l’Ispettorato del Lavoro di Catania, volte a prevenire e reprimere...

In questo quadro, nelle ultime settimane, i militari della Compagnia di Randazzo, supportati da personale specializzato del N.I.L. di Catania, hanno messo in atto alcuni mirati controlli con obiettivi non solo cantieri edili, ma anche attività commerciali come bar, pub, ristoranti.

E così, qualche giorno fa, a Piedimonte Etneo, i militari del posto, attirati dalla musica ad alto volume che già nel tardo pomeriggio si sentiva provenire da un locale del comune etneo, decidevano di avviare un accesso ispettivo presso quell’esercizio, raccogliendo le generalità dei dipendenti e vari documenti amministrativi.

Da subito veniva rilevata qualche criticità, in ordine alla posizione lavorativa dei dipendenti e alla riproduzione musicale destinata al pubblico intrattenimento. Infatti, emergeva che, il locale, nonostante la presenza di un disk jockey con tanto di consolle e due voluminosi amplificatori, non disponeva di contratto con l’ente preposto.

Ma soprattutto, due dei tre lavoratori individuati dagli operanti, che al momento del controllo erano intenti a svolgere varie mansioni, non risultavano essere mai stati assunti. Quindi, terminati gli accertamenti da parte dei militari della Stazione di Piedimonte Etneo, il personale specializzato del N.I.L. dei Carabinieri di Catania, ha elevato nei confronti della donna due maxi sanzioni per lavoro nero, dell’importo complessivo di 10mila euro, con un recupero contributivo pari a 1.600 euro. L’attività imprenditoriale è rimasta inoltre sospesa, fino all’ottemperamento delle prescrizioni imposte.