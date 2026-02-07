Piedimonte Etneo, tenta di evitare il posto di blocco: trovati due coltelli in auto, denunciato 34enne

Un’attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Stazione di Piedimonte Etneo ha portato alla denuncia di un 34enne, residente nel comprensorio ionico della provincia di Messina,...

Un’attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Stazione di Piedimonte Etneo ha portato alla denuncia di un 34enne, residente nel comprensorio ionico della provincia di Messina, ritenuto responsabile di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento è avvenuto nel corso di un servizio di prevenzione e vigilanza finalizzato a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità. In tale contesto, i militari, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo il quale, a bordo di un’utilitaria, ha tentato una manovra azzardata per non transitare dinanzi alla pattuglia, hanno proceduto a un controllo accurato. Dopo avergli intimato l’alt, i Carabinieri lo hanno identificato e poi hanno deciso di approfondire, sottoponendolo ad una perquisizione. Sul tappetino poggia piedi sottostante il sedile del conducente, i militari dell’Arma hanno due coltelli a serramanico lunghi circa 15 centimetri, dei quali non è stato in grado di giustificare il possesso.

L’immediata attività di verifica svolta dai Carabinieri ha, dunque, permesso di procedere al sequestro degli oggetti rinvenuti, evitando possibili conseguenze per l’incolumità dei cittadini. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato, pertanto, deferito all’Autorità Giudiziaria competente, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.