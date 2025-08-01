Piedimonte Etneo, trovata pistola a salve modificata in un parco giochi: indagini dei Carabinieri

Nell’ambito dei servizi predisposti secondo le linee guida del Comando Provinciale di Catania, i Carabinieri della Compagnia di Randazzo hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del terri...

Nell’ambito dei servizi predisposti secondo le linee guida del Comando Provinciale di Catania, i Carabinieri della Compagnia di Randazzo hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati nonché delle violazioni alle norme del Codice della Strada.

A Piedimonte Etneo, il locale Comando dell’Arma è stato affiancato dalle Squadre di Intervento Operativo CIO del XII Reggimento Carabinieri “Sicilia”, per un pattugliamento delle aree del centro cittadino volto al contrasto del consumo di droghe e abuso di alcol, e anche alla ricerca di armi o oggetti atti ad offendere, come mazze, coltelli o tirapugni.

Questi controlli dei Carabinieri, infatti, mirano a salvaguardare l’incolumità pubblica e a prevenire episodi di violenza che potrebbero compromettere la sicurezza nei luoghi di aggregazione.

Nello specifico, durante la perlustrazione di un parco giochi in centro, frequentato non solo da bambini ma anche da adolescenti e ragazzi più grandi, i militari dell’Arma hanno recuperato, in un cespuglio, una rivoltella a salve modificata, con il tamburo colmo di proiettili, due dei quali risultati già esplosi e senza tappo rosso. L’oggetto, perfettamente somigliante a un’arma da sparo vera e propria, aveva un foro artigianale sulla parte superiore della canna, realizzato molto probabilmente per aumentare l’intensità del suono prodotto dalla deflagrazione del colpo a salve.

L’arma è stata ovviamente sequestrata per gli accertamenti del caso e sono in corso le indagini per risalire a colui che la deteneva e l’ha nascosta nell’aiuola, creando un serio pericolo per l’incolumità dei tanti bambini che giocano nel parchetto.

La legge, infatti, punisce severamente chi porti in pubblico un’arma, sia essa a salve – cosiddetta scacciacani – in caso ne venga fatto un uso improprio, come la rimozione del tappo rosso.

L’attività ha poi previsto diversi posti di controllo per la sicurezza stradale: sono stati controllati 50 soggetti e 38 veicoli, contestate 3 violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di più di €500, con conseguente sospensione della carta di circolazione di 2 veicoli.