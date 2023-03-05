PINK FLOYD, SHOW IN SICILIA CON TRE STORICI COMPONENTI BAND

Il Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e il Teatro Vittorio Emanuele di Messina ospiteranno il concerto della band Pink's One dal titolo "Pink Floyd Tribute Laser Show", nel quale saran...

Il Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e il Teatro Vittorio Emanuele di Messina ospiteranno il concerto della band Pink's One dal titolo "Pink Floyd Tribute Laser Show", nel quale saranno presenti 3 storici membri del tour dei Pink Floyd "Delicate Sound Of Thunder": la splendida voce della corista Machan Taylor, l'eclettico sassofonista Scott Page e il grande batterista Gary Wallis.

Una formazione musicale composta da 11 elementi sul palco, con una grande scenografia per queste 3 attese date in Sicilia in programma rispettivamente venerdì 21 aprile al Teatro Mandanici di Barcellona (inizio alle ore 21.00) e sabato 22 e aprile (ore 21.00) e domenica 23 aprile (ore 17.30) al Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Un vero e proprio show impreziosito da proiezioni video, spettacolo di luci e laser, organizzato dall'Associazione Darlin.

Questo concerto ripercorrerà lo storico tour Delicate Sound Of Thunder che include pezzi storici dei Pink Floyd. In scaletta pietre miliari della storia musicale dei Pink Floyd quali Shine On You Crazy Diamond, Money, Time, Wish You Were Here, Another Brick In The Wall e molti altri.

