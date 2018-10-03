Piogge abbondanti e vento: il maltempo colpisce la Sicilia

Piogge abbondanti e vento stanno colpendo la Sicilia, soprattutto nella fascia orientale. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido dalle 1...

Piogge abbondanti e vento stanno colpendo la Sicilia, soprattutto nella fascia orientale. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido dalle 16 di oggi alle 24 di domani. "Si prevede -si legge nell'avviso- il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, occasionalmente abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni risulteranno più frequenti sulle aree ioniche e saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

In provincia di Catania olte 40 richieste di intervento ai Vigili del fuoco per auto in panne e allagamenti. A Palermo 35 richieste di intervento. Sette squadre in azione. Quartieri Partanna Mondello e Mondello i più colpiti, ma anche Zen, Isola delle Femmine e Capaci. Circolazione bloccata in alcune strade, tra cui via Polibio. Auto in panne. Tombini saltati. Per ora non segnalati danni alle abitazioni.