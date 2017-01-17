Piogge e gelo, a Catania codice giallo per la giornata di domani

La Protezione Civile ha diramato il bollettino meteo contenente lo stato di preallerta, con un codice giallo, per la giornata di domani 18 gennaio. Al freddo che ha colpito tutta la regione nelle ulti...

Al freddo che ha colpito tutta la regione nelle ultime settimane si aggiunge il maltempo, sono infatti previste forti piogge e temporali su tutta l’Isola per la giornata di domani. I fenomeni saranno prevalentemente di carattere idraulico e colpiranno tutta la Sicilia. Il freddo che ha investito Catania e le altre province non si arresterà. Mentre in alcune aree le temperature si manterranno fredde allo stesso modo dei giorni precedenti, nelle aree esposte a temperature più basse si prevedono ondate di gelo.