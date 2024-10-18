PIOGGE TORRENZIALI IN ARRIVO IN SICILIA: FINO A 150 MM IN 24 ORE SECONDO LAMMA

Il maltempo si abbatte sulla Sicilia, con diversi modelli meteorologici, tra cui il GFS (Global Forecast System), che confermano la possibilità di intense precipitazioni nei prossimi giorni, soprattut...

Il maltempo si abbatte sulla Sicilia, con diversi modelli meteorologici, tra cui il GFS (Global Forecast System), che confermano la possibilità di intense precipitazioni nei prossimi giorni, soprattutto nelle zone centrali e occidentali dell'isola. Le mappe indicano un rischio di nubifragi e forti temporali, che potrebbero creare notevoli disagi alla popolazione e alle infrastrutture locali.

Il bollettino Storm Forecast di ESTOFEX ha emesso un livello di allerta 2 per oggi e domani, principalmente per i settori occidentali e meridionali della Sicilia. Questo livello di pericolosità indica la possibilità di fenomeni meteorologici violenti, come piogge torrenziali, forti raffiche di vento e locali grandinate, con un concreto rischio per la sicurezza della popolazione.

Secondo le previsioni fornite dal consorzio meteorologico LAMMA, le precipitazioni potrebbero raggiungere accumuli tra i 120 e i 150 mm nelle prossime 24 ore. Questi dati sono particolarmente allarmanti, in quanto tali quantitativi di pioggia in un breve arco di tempo possono provocare allagamenti, frane e smottamenti nelle aree più vulnerabili.

Le autorità locali e la Protezione Civile stanno monitorando costantemente la situazione e potrebbero emettere ulteriori avvisi nelle prossime ore. Si raccomanda alla popolazione di evitare spostamenti non necessari nelle aree a rischio, prestando particolare attenzione ai bollettini meteo aggiornati e alle indicazioni delle autorità.