Pioggia di medaglie per i piccoli atleti del Taekwondo Marletta

Il team paternese ha partecipato all’International Kim & Liu Italy Open che si sono disputati a Roma

95047.it Decima edizione dell’International Kim & Liu Italy Open 2015 che si è svolto a Roma il 26 e 27 Settembre scorsi organizzato dalla FITA (Federazione italiana taekwondo), affermazione del team paternese Taekwondo Marletta diretto dal tecnico federale Tony Marletta. Presenti oltre mille atleti provenienti da 13 nazioni. Questi i risultato ottenuti:

4 Ori per:

Asia Sofia Marletta (29 kg)

Chiara Palumbo (28 kg)

Maurici Michael Maurici (23 kg)

Antonio Grasso (20 kg)

1 Argento per:

Aurelio Pennisi (33 kg)

2 Bronzi per:

Michael Peci e Giorgia Catena.

“Sono soddisfatto dal grandissimo risultato ottenuto ad un campionato cosí importante - spiega Tony Marletta -: oggi vengono ripagati tutti i sacrifici fatti dai nostri piccoli atleti medagliati, la maggior parte di loro è in prima elementare, quindi davvero piccoli. La soddisfazione è grande perché abbiamo ulteriore conferma che stiamo procedendo nella direzione giusta: quella di portare il nome di Paternò a questi prestigiosi livelli riempie tutti noi di orgoglio e trattandosi della competizione più importante d'Europa La mission è allenare il futuro ,stiamo contribuendo sicuramente a confermare nuovamente la differenza tra un taekwondo commerciale ed un taekwondo Agonistico"