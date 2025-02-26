PIOGGIA DI MULTE A PATERNÒ: CONTROLLI INTENSIFICATI SULLA VIABILITÀ

Anche oggi, la Polizia Locale di Paternò ha messo in campo un rigoroso controllo della viabilità nella città, con l’obiettivo di contrastare l'indisciplina degli automobilisti. Dopo l'intenso interven...

Dopo l'intenso intervento dei giorni scorsi , oggi è stato il turno della zona 1, con particolare attenzione a Via G. B. Nicolosi e all’area limitrofa alla LIDL, in Via Vittorio Emanuele.

In totale sono stati 41 i verbali emessi. 21 automobilisti si sono visti recapitare una multa di 87 euro per aver parcheggiato sul marciapiede in Via G. B. Nicolosi, ostruendo il passaggio pedonale.

L'infrazione è stata punita con una multa accompagnata dal bollettino postale per il pagamento. Altre 20 contravvenzioni sono state elevate nella parte alta di Via Vittorio Emanuele, sempre per sosta vietata sui marciapiedi e intralcio alla circolazione.

Le multe, che vanno da un minimo di 42 a un massimo di 87 euro, hanno lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza a non parcheggiare in modo improprio, ostacolando la circolazione pedonale e veicolare.

La Polizia Locale ribadisce la necessità di rispettare le regole del codice della strada per garantire la sicurezza di tutti e migliorare la vivibilità urbana.

L’azione di controllo continuerà nei prossimi giorni, con l’intento di disincentivare il parcheggio selvaggio e promuovere il rispetto delle normative viarie.