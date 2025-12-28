Pioggia e asfalto danneggiato: a Paternò aumentano buche e pericoli

Continuano ad arrivare in redazione numerose segnalazioni da parte dei cittadini che denunciano la presenza di grosse buche e tratti di asfalto fortemente dissestati in diverse zone della città.Tra le...

Continuano ad arrivare in redazione numerose segnalazioni da parte dei cittadini che denunciano la presenza di grosse buche e tratti di asfalto fortemente dissestati in diverse zone della città.

Tra le segnalazioni più recenti, un cittadino racconta quanto accaduto nella mattinata di oggi:

«Grazie al “mitico” paese di Paternò ho preso questa buca stamattina e ho spaccato una ruota».

L’episodio si sarebbe verificato in via Fontana del Lupo, dove una buca profonda e poco visibile avrebbe causato danni a un veicolo, confermando i rischi concreti per chi percorre quotidianamente le strade cittadine.

Un’altra segnalazione arriva invece da via Canonico Renna, dove – come riferito dagli stessi residenti – le buche sull’asfalto continuano a essere presenti, nonostante il problema sia noto da tempo:

«Per non perdere l’abitudine, ancora buchi», commenta amaramente un cittadino.

Le immagini inviate mostrano voragini sull’asfalto, alcune difficilmente individuabili soprattutto con pioggia o scarsa illuminazione, rappresentando un serio pericolo per automobilisti, motociclisti e pedoni. La situazione, secondo quanto riferito, sarebbe peggiorata proprio a causa delle recenti precipitazioni.

Le segnalazioni arrivano da più quartieri, a dimostrazione di un problema diffuso e non isolato, che coinvolge strade percorse quotidianamente da famiglie, lavoratori e studenti.

I cittadini chiedono interventi urgenti di manutenzione, prima che si verifichino incidenti più gravi, auspicando una rapida verifica da parte degli uffici competenti e dell’amministrazione comunale.

📩 La redazione di 95047.it continuerà a raccogliere segnalazioni e immagini dei lettori.

Chiunque può inviare foto e indicazioni precise sulle vie interessate per contribuire a mantenere alta l’attenzione su un problema che riguarda la sicurezza di tutti.

Se hai segnalazioni di buche o strade dissestate a Paternò, inviaci immagini e indicazioni sulla via interessata: la redazione di 95047.it continuerà a dare voce ai cittadini.



