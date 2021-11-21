PIOGGIA E MALTEMPO IN SICILIA, ALLERTA GIALLA ANCHE NEL CATANESE
Inizio di settimana incerto in Sicilia dal punto di vista del clima, soprattutto nella zona orientale dell’Isola ma non solo.
Il dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia una nuova allerta meteo gialla in buona parte della Sicilia per domani 22, novembre. tranne parte di Messina e Palermo
L'allerta meteo come si vede nella foto della protezione Civile della Sicilia riguarda anche la provincia di Catania. In particolare sul sito della protezione Civile della Siclia si legge: piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.
Localmente forti nord-orientali, in rotazione da Sud-Ovest sui settori occidentali.