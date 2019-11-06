PIOGGIA E TEMPORALI, ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI

Archiviata la prima perturbazione giunta domenica, caratterizzata principalmente dal vento forte e dalle mareggiate che hanno colpito la settimana scorsa, un nuovo peggioramento di origine atlantica s...

Archiviata la prima perturbazione giunta domenica, caratterizzata principalmente dal vento forte e dalle mareggiate che hanno colpito la settimana scorsa, un nuovo peggioramento di origine atlantica sta interessando la Sicilia dopo la breve pausa di ieri.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile regionale ha emesso un messaggio di allerta di colore giallo con criticità idrogeologiche e/o idrauliche per condizioni meteorologiche avverse.

Allerta gialla che riguarda tutta la Sicilia e resterà in vigore fino alle 24:00 di domani dove si prevedono piogge sparse e temporali isolati.

Le temperature sulla nostra regione si mantengono ancora miti e spesso superiori alla norma, anche a causa dei venti di libeccio e di scirocco che precedono l’arrivo delle perturbazioni atlantiche.

Ma la situazione è destinata a cambiare nel fine settimana, quando su tutta l’Italia è in arrivo aria sempre più fredda di origini groenlandesi, con temperature in netto e deciso calo.

Sarà colpito principalmente il nord dove sono previste nevicate anche a quote medie, ma l’aria fredda si propagherà anche al Sud a partire da sabato quando è attesa una nuova fase di maltempo.