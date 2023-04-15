PIOGGIA E VENTO FORTI: DOMENICA DI ALLERTA GIALLA SU TUTTA LA SICILIA

si sta spostando verso lo Jonio l’ampia perturbazione che ha portato oggi precipitazioni diffuse al Centro-Sud e nel corso della notte darà origine a temporali ancora più intensi, specialmente a ridos...

Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile che riguarda Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, specialmente i settori settentrionali di queste due ultime regioni. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Per domani è stata così valutata allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico in Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 15 Aprile 2023

Ecco di seguito il bollettino

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 15/04/23

NELLA GIORNATA DI OGGI, SABATO 15 APRILE 2023, PERSISTONO: