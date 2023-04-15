PIOGGIA E VENTO FORTI: DOMENICA DI ALLERTA GIALLA SU TUTTA LA SICILIA
si sta spostando verso lo Jonio l’ampia perturbazione che ha portato oggi precipitazioni diffuse al Centro-Sud e nel corso della notte darà origine a temporali ancora più intensi, specialmente a ridosso delle regioni adriatiche centrali, con forti venti.
Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile che riguarda Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, specialmente i settori settentrionali di queste due ultime regioni. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Per domani è stata così valutata allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico in Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 15 Aprile 2023
Ecco di seguito il bollettino
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 15/04/23
NELLA GIORNATA DI OGGI, SABATO 15 APRILE 2023, PERSISTONO:
- PER LE PROSSIME 12 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU LAZIO E CAMPANIA, IN ESTENSIONE ANCHE AL MOLISE OCCIDENTALE.
- PER LE PROSSIME 12/18 ORE, VENTO FORTE DI MAESTRALE CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SULLA SARDEGNA E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- PER LE PROSSIME 18 ORE, STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO AL LARGO DEL MAR DI SARDEGNA. DALLE PRIME ORE DI DOMANI, DOMENICA 16 APRILE 2023, SI PREVEDONO:
- PER LE SUCCESSIVE 36/42 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU MARCHE ED ABRUZZO;
- PER LE SUCCESSIVE PROSSIME 18 ORE, VENTO FORTE OCCIDENTALE CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA SICILIA E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
- I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA'
ELETTRICA, POSSIBILI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.