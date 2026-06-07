Pippo Baudo avrebbe compiuto 90 anni: il ricordo del grande conduttore siciliano

Nato il 7 giugno 1936 a Militello in Val di Catania, il celebre conduttore siciliano resta una delle figure più amate e influenti della storia della TV italiana.

Oggi, 7 giugno, Pippo Baudo avrebbe compiuto 90 anni. Una data speciale che riporta alla memoria uno dei volti più iconici della televisione italiana, protagonista assoluto del piccolo schermo per oltre sessant’anni.

Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, per tutti semplicemente Pippo Baudo, ha legato il proprio nome ad alcune delle trasmissioni più amate della storia della televisione italiana.

Conduttore, autore e talent scout, Baudo è stato il simbolo della Rai per intere generazioni. Nel corso della sua straordinaria carriera ha condotto programmi entrati nell'immaginario collettivo come "Domenica In", "Fantastico", "Settevoci" e numerose edizioni del Festival di Sanremo, di cui detiene il record di conduzioni.

La sua celebre frase "L'ho inventato io" è diventata un vero e proprio marchio di fabbrica, a testimonianza della sua capacità di scoprire e lanciare artisti che hanno poi scritto pagine importanti dello spettacolo italiano. Tra i tanti nomi passati dai suoi programmi figurano artisti e personaggi che hanno successivamente raggiunto il successo nazionale e internazionale.

A quasi un anno dalla sua scomparsa, avvenuta nell'agosto del 2025, il ricordo di Pippo Baudo resta vivo nel cuore del pubblico. In occasione del 90° anniversario della nascita, la Rai ha previsto una programmazione speciale dedicata al grande conduttore, ripercorrendo alcuni dei momenti più significativi della sua lunga carriera televisiva.

Per la Sicilia, e in particolare per la provincia di Catania, Pippo Baudo ha rappresentato un motivo di orgoglio. Da Militello in Val di Catania ai più importanti palcoscenici televisivi del Paese, la sua storia rimane quella di un uomo che ha contribuito a scrivere la storia della televisione italiana.

Novant'anni dopo la sua nascita, il suo sorriso, la sua eleganza e la sua professionalità continuano a essere un punto di riferimento per chiunque ami la televisione