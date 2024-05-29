PIPPO BAUDO, LA PAURA DEI FAN PER IL RICOVERO IN CLINICA. POI LA RASSICURAZIONE: “STO BENE”

Pippo Baudo in gravissime condizioni di salute". Questo è quanto aveva dichiarato ieri sera, 28 maggio, Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona. Nell'articolo dedicato al conduttore si parlava anch...

Pippo Baudo in gravissime condizioni di salute". Questo è quanto aveva dichiarato ieri sera, 28 maggio, Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona. Nell'articolo dedicato al conduttore si parlava anche di un ricovero in una clinica privata di Roma per problemi al cuore.

La notizia gli era stata comunicata da una fonte che assicurava il ricovero: "Fabri ciao sono di Roma e vedi che Pippo Baudo sta poco bene in una clinica privata a Roma ha problemi di cuore non lo dice nessuno perché c’è una certa riservatezza sulla cosa! lo ho una ragazza che lavora lì e me l’ha detto".

Qualche ora dopo , sto benissimo": Pippo Baudo, al telefono con l'ANSA, smentisce così le voci, che hanno cominciato a circolare nella tarda serata di ieri, su un aggravamento delle sue condizioni che lo avrebbe costretto al ricovero.

Indiscrezioni poi subito rimbalzate sui social, alimentando la preoccupazione tra i fan.

Solo controlli di routine, a quanto si apprende, per il conduttore, che il 7 giugno compirà 88 anni.