Pippo Baudo, la salma a Militello: camera ardente fino alle 13, funerali alle 16 in diretta Rai

Militello in Val di Catania, 20 agosto 2025 – Accolto con affetto, come sempre, dai suoi compaesani. La salma di Pippo Baudo è arrivata poco dopo la mezzanotte a Militello in Val di Catania, il paese che gli ha dato i natali e che oggi si prepara a tributargli l’ultimo, commosso saluto.

Il carro funebre, ornato da decine di rose rosse, si è fermato davanti alla chiesa di Santa Maria della Stella, dove alle ore 16 verrà celebrato il funerale. In mattinata, dalle 9 alle 13, la camera ardente è stata aperta per consentire ai cittadini di rendere omaggio al grande presentatore.

Come già avvenuto ieri a Roma, al teatro delle Vittorie – dove più di 8mila persone hanno voluto salutarlo – anche a Militello l’affetto popolare è stato tangibile. «La città si prepara a vivere una giornata che resterà impressa per sempre nella memoria collettiva», hanno dichiarato dal Comune, annunciando che in segno di lutto suoneranno le campane e tutte le attività cittadine si fermeranno simbolicamente durante la funzione.

Diretta Rai e presenze istituzionali

I funerali saranno trasmessi in diretta nazionale dalla Rai a partire dalle ore 15:30, per permettere a tutto il Paese di unirsi al ricordo del conduttore che ha segnato decenni di storia della televisione e dell’intrattenimento.

Alla cerimonia parteciperanno numerosi volti dello spettacolo, colleghi e amici, insieme a figure istituzionali: tra queste, il presidente del Senato Ignazio La Russa, anch’egli originario della provincia etnea, e il presidente della Regione Renato Schifani.

La chiesa riaprirà nel pomeriggio per accogliere familiari, autorità, giornalisti e artisti accreditati. Per i cittadini sarà possibile accedere solo nei limiti dei posti disponibili all’interno della basilica.

L’abbraccio della sua terra

Per Militello, Pippo Baudo non è stato soltanto un gigante della televisione italiana, ma un figlio che non ha mai dimenticato le proprie radici. Oggi la sua comunità lo saluta stringendosi attorno alla sua memoria con affetto e riconoscenza, in una giornata che resterà impressa nella storia del paese e nel cuore degli italiani.