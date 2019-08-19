PIRATA DELLA STRADA TRAVOLGE VENTENNE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, È CACCIA AL PIRATA
Nel corso delle ultime ore è stata diffusa la notizia secondo cui un motociclista, un ragazzo di 20 anni, è stato investito mentre si trovava in sella alla sua Honda Sk 300.
Il tutto è successo stanotte intorno all’1:30 lungo la strada tangenziale.
Al momento non sono ben chiare le dinamiche dell’incidente, il tutto è successo intorno ai caselli di San Gregorio.
Ad occuparsi delle indagini sono gli agenti di polizia ha già avviato una caccia all’uomo, cercando così una persona che ieri sera si trovava a bordo di una Yaris Nera.
Subito dopo l’incidente, il ventenne è stato prontamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico, dove sono state riscontrate diversi politraumi, tra queste anche escoriazioni al viso e alla testa.