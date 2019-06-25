PISA: PRODUCONO SUCCO DI MELA BIOLOGICO 'FALSO': SCOPERTA MAXI FRODE ALIMENTARE
Spacciavano per succo di frutta biologico quello che in realtà era succo concentrato e sofisticato di mela.Lo ha scoperto la Guardia di Finanza che sta eseguendo 9 ordinanze di custodia cautelare in c...
Spacciavano per succo di frutta biologico quello che in realtà era succo concentrato e sofisticato di mela.
Lo ha scoperto la Guardia di Finanza che sta eseguendo 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere e il sequestro di sei società e di beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 6,5 milioni.
L'operazione è stata condotta dalla guardia di finanza di Pisa per contrastare una maxi frode in commercio di prodotti biologici diretta dalla procura pisana con la collaborazione di Eurojust ed eseguita dagli ispettori del Dipartimento atifrode del Ministero delle politiche agricole.