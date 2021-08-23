PISA:PATERNESE CADE PER UN CINGHIALE, PASSA UN’AUTO CHE LO TRAVOLGE E LO UCCIDE

Tragedia nella notte tra sabato e domenica nelle campagne di Cenaia, nel Pisano, ha causato la morte di un uomo di 30 anni di Paternò.Il giovane era in scooter quando improvvisamente un cinghiale ha a...

Tragedia nella notte tra sabato e domenica nelle campagne di Cenaia, nel Pisano, ha causato la morte di un uomo di 30 anni di Paternò.

Il giovane era in scooter quando improvvisamente un cinghiale ha attraversato la strada, l’impatto lo ha fatto cadere.

Il trentenne è stato travolto da un’auto che transitava lungo la strada. Il cinghiale senza vita invece è stato trovato in un fosso sul ciglio della strada.

Il giovane, Luciano Carbonaro, era originario di Paternò.

La donna che era alla guida, 60 anni, se lo è trovato di fronte al buio e non ha potuto evitare l’impatto.

Il trentenne è morto praticamente sul colpo, sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta della procura.

Ai carabinieri il compito di stabilire se ci siano eventuali responsabilità penali.

Inconsolabile la mamma del povero ragazzo, che con un post su Facebook si è poi sfogata: “Mio figlio è volato in cielo per un bast…o di cinghiale che gli ha tagliato la strada. Non si può morire così, mio figlio aveva una vita davanti”.

FOTO https://www.quinewspisa.it/