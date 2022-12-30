PISTACCHIO SGUSCIATO RICHIAMATO PER PRESENZA DI AFLATOSSINE OLTRE I LIMITI DI LEGGE

Il Ministero della salute ha diramato sul portale del dicastero dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, l’immediato richiamo dagli scaffali dei...

Il Ministero della salute ha diramato sul portale del dicastero dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi di alcuni lotti di PISTACCHIO SGUSCIATO a marchioALIMENTS S.R.L., per la presenza di valori di aflatossina B1 e di aflatossine totali superiori ai limiti di legge.

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 1 kg e 10 kg con i numeri di lotto: F-258, F-293, F-314. Il pistacchio sgusciato richiamato è stato prodotto da ALIMENTS S.R.L., nello stabilimento in Loc. Fosso Imperatore, a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il pistacchio sgusciato con i numeri di lotto segnalati e di riportarlo al rivenditore o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.