PIÙ DI 5000 MULTE A CATANIA NEL MESE DI MAGGIO COL 'STREET CONTROL'

La Polizia locale di Catania ha rilevato a maggio per 5.100 volte il fenomeno della sosta selvaggia delle auto, soprattutto quelle in seconda fila.Il maggior numero di infrazioni è stato accertato con...

La Polizia locale di Catania ha rilevato a maggio per 5.100 volte il fenomeno della sosta selvaggia delle auto, soprattutto quelle in seconda fila.

Il maggior numero di infrazioni è stato accertato con una telecamera mobile montata su una macchina di servizio.

Il numero di verbali emessi è aumentato complessivamente del 30% rispetto al 2018. "Seguendo una direttiva impartita dal sindaco Pogliese di incentivare il rispetto delle regole - ha spiegato l'assessore alla polizia locale Alessandro Porto - seppur con il ridottissimo personale disponibile, sono state incrementate le azioni di presidio territoriale quale misura di prevenzione e repressione dell'indisciplina degli automobilisti purtroppo molto diffusa.

Alcune cattive abitudini - ha aggiunto Porto- sono molto difficili da contrastare con un corpo ridotto numericamente all'osso.

Per questa ragione, stiamo intensificando l'utilizzo delle street control. Lanciamo un altro appello agli automobilisti, a essere rispettosi del codice della strada.

Meglio lasciare l'auto posteggiata regolarmente, oppure, meglio ancora, negli ampi parcheggi scambiatori di Nesima o via Due Obelischi, ma anche in quello dell'Amt di via Plebiscito e utilizzare bus e metro per recarsi in centro".

L'assessore Porto, ha anche reso noto che dai report dei verbali elevati dal Corpo della Polizia Municipale, inoltre, emerge un incremento delle attività di contrasto al fenomeno dei lavavetri ai semafori, dell'abusivismo dei parcheggiatori irregolari e di quello commerciale, operato dal reparto annona, mediante frequenti azioni mirate da cui sono scaturite denunzie penali e amministrative e l'irrogazione di decine di verbali.