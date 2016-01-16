Poco Carnevale

Non ci sono fondi: quest’anno niente sfilate. In previsione, al massimo una serata nel martedì conclusivo

95047.it Tempi di vacche magre e priorità certamente più impellenti all’orizzonte: o, almeno, così viene da ipotizzare. Ecco perchè, detta in soldoni, il Carnevale edizione 2016 a Paternò si ridurrà al massimo ad una sola serata (quella del martedì) organizzata molto probabilmente in piazza. Per Re Burlone, del resto, sono stati stanziati solo 7500 euro (spese di Siae comprese): solo l’anno scorso i fondi “investiti” furono 23 mila euro. Nessuna sfilata, dunque, di gruppi in maschera. Il quadro della situazione è stato esposto appena due giorni fa in commissione Sport, turismo e spettacolo.

Per i dettagli, attendiamo le comunicazioni ufficiali ma è plausibile che qualche appuntamento isolato legato al Carnevale possa venir fuori solo per iniziativa delle scuole. Per la cronaca, i giorni carnascialeschi quest’anno “cadono bassi”, già ad inizio febbraio: il 4 è il giovedì grasso, il 9 il martedì conclusivo.