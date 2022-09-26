95047

POLITICHE, A PATERNO' IL MOVIMENTO 5 STELLE E' IL PARTITO PIÙ VOTATO

A cura di Redazione Redazione
26 settembre 2022 13:29
News
Il Movimento 5 stelle è il partito più votato a Paternò.

È questo il risultato delle politiche 2022 nella città di Paternò a scrutinio  completato.

Il partito guidato da Giuseppe Conte ha ottenuto il 32,06% delle preferenze al Senato staccando tutti gli altri partiti. Secondo posto per Fratelli d’Italia con il 22,35%, terzo per la lista De Luca Sindaco D'Italia Forza Italia con il 14,34%, quarto posto per Forza Italia con  il 10,71%.

Alla Camera va ancora meglio per il M5s, che ottiene il 33,33 delle preferenze. Seguono Fratelli d’Italia con il 24,45%, Forza Italia con il 10,71%

 

