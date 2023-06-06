POLIZIOTTA UCCISA A ROMA, IL MARITO HA ASCOLTATO L'OMICIDIO ALLA RADIO DEL 113

"Potrebbe essere mia moglie": così il marito di Pierpaola Romano, la poliziotta di 58 anni uccisa a Roma a colpi di pistola nell'androne di casa, si è rivolto ai colleghi dopo aver appreso dalla radio...

"Potrebbe essere mia moglie": così il marito di Pierpaola Romano, la poliziotta di 58 anni uccisa a Roma a colpi di pistola nell'androne di casa, si è rivolto ai colleghi dopo aver appreso dalla radio del 113 la notizia della sparatoria. L'uomo, Adalberto Montanaro, è un ispettore di polizia ai vertici del commissariato di Sant'Ippolito e, la mattina del delitto, era in servizio.

Come ricostruisce La Repubblica, Montanaro fin da subito ha avuto il sospetto che la vittima degli spari fosse proprio sua moglie, nonostante le notizie fossero molto frammentarie. Si sapeva solo che una poliziotta era stata uccisa a colpi di pistola e il luogo della tragedia, una palazzina a Torraccia, in via Rosario Nicolò, dove abitano diversi agenti. L'atroce ipotesi, però, si è rivelata presto realtà.

La vittima era proprio Pierpaola Romano. A sparare Massimiliano Carpineti, una decina d'anni più giovane e poliziotto anche lui, che dopo aver fatto fuoco sulla collega ha puntato contro di sé la pistola d'ordinanza e l'ha fatta finita. E' sul posto di lavoro che tra la vittima e il suo assassino era nata una relazione, che la donna però aveva deciso di interrompere per riavvicinarsi al marito dopo aver scoperto di avere un cancro al seno.

"Nessuno di noi riesce a darsi una spiegazione - raccontano i colleghi a La Repubblica -. Al lavoro si sapeva che Pierpaola e Massimiliano avevano una storia. Loro erano molto discreti, lei non parlava mai di lui. Se solo avessimo notato qualcosa, lo avremmo fermato, avremmo segnalato tutto ai superiori. Invece no, lui era un uomo apparentemente tranquillo".