POLSTRADA RITIRA DIECI PATENTI DI GUIDA SULLA CORSIA DI EMERGENZA PER CIRCOLAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO

Domenica scorsa, nell’ambito dei servizi mirati al controllo del territorio e alla vigilanza stradale, una pattuglia del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” di Catania sulla Tangenziale di Catania ha ritirato ben dieci patenti di guida ai cosiddetti furbetti della corsia di emergenza che, incuranti dell’importanza di lasciare libera la corsia d’emergenza, sfrecciano in barba a quanti rispettosi e consapevoli aspettano incolonnati nel traffico avanzando prudentemente sulle corsie di marcia.

Ancora una volta l’intervento tempestivo della Polizia di Stato è servito a ripristinare la corretta circolazione stradale e a salvaguardare la pubblica incolumità .